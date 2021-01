17 янв 2021



Видео с текстом от METALITE



AFM Records опубликовали официальное видео с текстом на песню METALITE "A Virtual World". Этот трек будет включен в альбом "A Virtual World", выход которого намечен на 26 марта:



"A Virtual World"

"Cloud Connected"

"Talisman"

"Beyond The Horizon"

"Peacekeepers"

"The Vampire Song"

"We're Like The Fire"

"Artificial Intelligence"

"Alone"

"Running"

"Synchronized"







