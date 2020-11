сегодня



Новое видео METALITE



"Peacekeepers", новое видео группы METALITE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Virtual World", выходящего на AFM Records.



Трек-лист:



"A Virtual World"

"Cloud Connected"

"Talisman"

"Beyond The Horizon"

"Peacekeepers"

"The Vampire Song"

"We're Like The Fire"

"Artificial Intelligence"

"Alone"

"Running"

"Synchronized"







