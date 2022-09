16 сен 2022



Концертное видео METALITE



"We Bring You The Stars", новое концертное видео группы METALITE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Live At Sweden Rock Festival 2022, выходящего 28 октября на AFM Records.







