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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 52
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 34
*Новая песня GRAVE DIGGER 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
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Metalite

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18 ноя 2024 : 		 Концертное видео METALITE

20 янв 2024 : 		 Новое видео METALITE

23 ноя 2023 : 		 Видео с текстом от METALITE

5 окт 2023 : 		 Новое видео METALITE

19 авг 2023 : 		 Новое видео METALITE

27 июн 2023 : 		 Детали нового альбома METALITE

17 мар 2023 : 		 Видео с текстом от METALITE

30 янв 2023 : 		 Новая песня METALITE

28 окт 2022 : 		 Концертное видео METALITE

17 окт 2022 : 		 Концертное видео METALITE

1 окт 2022 : 		 Концертное видео METALITE

16 сен 2022 : 		 Концертное видео METALITE

19 мар 2022 : 		 Кавер-версия SONATA ARCTICA от METALITE

28 фев 2021 : 		 Новое видео METALITE

17 янв 2021 : 		 Видео с текстом от METALITE

30 ноя 2020 : 		 Новое видео METALITE

11 окт 2020 : 		 Новое видео METALITE

13 апр 2020 : 		 METALITE записали кавер на STRATOVARIUS

21 окт 2019 : 		 Видео с текстом METALITE

23 сен 2019 : 		 Новое видео METALITE

27 авг 2019 : 		 Новое видео METALITE

25 май 2019 : 		 AFM Records подписали контракт с METALITE

4 фев 2018 : 		 Новая песня METALITE

9 окт 2017 : 		 Видео с текстом от METALITE

12 сен 2017 : 		 Новое видео METALITE

30 авг 2017 : 		 METALITE на Inner Wound Recordings
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Концертное видео METALITE



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"Cyberdome", новое концертное видео группы METALITE, доступно для просмотра ниже. Съемки проходили в рамках выступления на Skogsröjet 2024.

METALITE Release Official Live Video For "Cyberdome"




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