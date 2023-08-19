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Новое видео METALITE
"Blazing Skies", новое видео группы METALITE, доступно для просмотра ниже. Эта песня войдет на новый альбом группы "Expedition One", выпуск которого намечен на 19 января 2024 года на AFM Records.
"Blazing Skies" — это яркий боевик в классическом стиле Metalite, и кажется, что с этой песней мы поднялись на несколько ступенек выше по сравнению с прошлой. Мы надеемся, что всем она понравится, и с нетерпением ждем возможности сыграть ее вживую!"
"Expedition One" должен стать четвертым номерным альбомом коллектива, который исполняет заводной танцевальный металл с электронными аранжировками и мастерскими гитарными соло. Он будет содержать 16 треков
В настоящий момент в состав группы входят вокалистка Erica Ohlsson, гитаристы Edwin Premberg и Robert Örnesved, басист Robert Majd и барабанщица Lea Larsson. Сведение и мастеринг материала выполнил Jacob Hansen (Volbeat, Amaranthe, Epica, Evergrey).
Трек-лист:
01 Expedition One
02 Aurora
03 CtrIAltDel
04 Cyberdome
05 Blazing Skies
06 Outer Worlds
07 New Generation
08 In My Dreams
09 Disciples of the Stars
10 Free
11 Legendary
12 Paradise
13 Sanctum of Light
14 Utopia
15 Take My Hand
16 Hurricane
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Весьма хитово.