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Новое видео METALITE



"Blazing Skies", новое видео группы METALITE, доступно для просмотра ниже. Эта песня войдет на новый альбом группы "Expedition One", выпуск которого намечен на 19 января 2024 года на AFM Records.



"Blazing Skies" — это яркий боевик в классическом стиле Metalite, и кажется, что с этой песней мы поднялись на несколько ступенек выше по сравнению с прошлой. Мы надеемся, что всем она понравится, и с нетерпением ждем возможности сыграть ее вживую!"



"Expedition One" должен стать четвертым номерным альбомом коллектива, который исполняет заводной танцевальный металл с электронными аранжировками и мастерскими гитарными соло. Он будет содержать 16 треков



В настоящий момент в состав группы входят вокалистка Erica Ohlsson, гитаристы Edwin Premberg и Robert Örnesved, басист Robert Majd и барабанщица Lea Larsson. Сведение и мастеринг материала выполнил Jacob Hansen (Volbeat, Amaranthe, Epica, Evergrey).



Трек-лист:

01 Expedition One

02 Aurora

03 CtrIAltDel

04 Cyberdome

05 Blazing Skies

06 Outer Worlds

07 New Generation

08 In My Dreams

09 Disciples of the Stars

10 Free

11 Legendary

12 Paradise

13 Sanctum of Light

14 Utopia

15 Take My Hand

16 Hurricane http://www.metalite.se/







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