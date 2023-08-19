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Metalite

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19 авг 2023 : 		 Новое видео METALITE

27 июн 2023 : 		 Детали нового альбома METALITE

17 мар 2023 : 		 Видео с текстом от METALITE

30 янв 2023 : 		 Новая песня METALITE

28 окт 2022 : 		 Концертное видео METALITE

17 окт 2022 : 		 Концертное видео METALITE

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19 мар 2022 : 		 Кавер-версия SONATA ARCTICA от METALITE

28 фев 2021 : 		 Новое видео METALITE

17 янв 2021 : 		 Видео с текстом от METALITE

30 ноя 2020 : 		 Новое видео METALITE

11 окт 2020 : 		 Новое видео METALITE

13 апр 2020 : 		 METALITE записали кавер на STRATOVARIUS

21 окт 2019 : 		 Видео с текстом METALITE

23 сен 2019 : 		 Новое видео METALITE

27 авг 2019 : 		 Новое видео METALITE

25 май 2019 : 		 AFM Records подписали контракт с METALITE

4 фев 2018 : 		 Новая песня METALITE

9 окт 2017 : 		 Видео с текстом от METALITE

12 сен 2017 : 		 Новое видео METALITE

30 авг 2017 : 		 METALITE на Inner Wound Recordings
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Новое видео METALITE



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"Blazing Skies", новое видео группы METALITE, доступно для просмотра ниже. Эта песня войдет на новый альбом группы "Expedition One", выпуск которого намечен на 19 января 2024 года на AFM Records.

"Blazing Skies" — это яркий боевик в классическом стиле Metalite, и кажется, что с этой песней мы поднялись на несколько ступенек выше по сравнению с прошлой. Мы надеемся, что всем она понравится, и с нетерпением ждем возможности сыграть ее вживую!"

"Expedition One" должен стать четвертым номерным альбомом коллектива, который исполняет заводной танцевальный металл с электронными аранжировками и мастерскими гитарными соло. Он будет содержать 16 треков

В настоящий момент в состав группы входят вокалистка Erica Ohlsson, гитаристы Edwin Premberg и Robert Örnesved, басист Robert Majd и барабанщица Lea Larsson. Сведение и мастеринг материала выполнил Jacob Hansen (Volbeat, Amaranthe, Epica, Evergrey).

Трек-лист:
01 Expedition One
02 Aurora
03 CtrIAltDel
04 Cyberdome
05 Blazing Skies
06 Outer Worlds
07 New Generation
08 In My Dreams
09 Disciples of the Stars
10 Free
11 Legendary
12 Paradise
13 Sanctum of Light
14 Utopia
15 Take My Hand
16 Hurricane




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19 авг 2023
Corpsegrinder04
Амаранте №2. Только у Рид какой-то шарм есть, а тут пролистал и забыл.
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19 авг 2023
S
SS-ULTRA
Ничего так, для фонового прослушивания.
Весьма хитово.
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просмотров: 268

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