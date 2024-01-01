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Новое видео METALITE
"Cyberdome", новое видео группы METALITE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята c альбома "Expedition One", вышедшего 19 января на AFM Records.
"Expedition One" стал четвертым номерным альбомом коллектива, который исполняет заводной танцевальный металл с электронными аранжировками и мастерскими гитарными соло. В настоящий момент в состав группы входят прекрасная вокалистка Erica Ohlsson, гитаристы Edwin Premberg и Robert Örnesved, басист Robert Majd и барабанщица Lea Larsson. Сведение и мастеринг материала выполнил Jacob Hansen (Volbeat, Amaranthe, Epica, Evergrey). Продюсером "Expedition One" стал гитарист группы Edwin Premberg, по сложившейся традиции сведение и мастеринг сделал Jacob Hansen.
В основе концепции "Expedition One" лежит вымышленная история о жизни на нашей планете в 2055 году в цифровом обществе с прозрачным социальным рейтингом. Команда противников существующего порядка, возглавляемая пятью "командирами" и состоящая из бывших сотрудников спецслужб и военнослужащих, а также несогласных руководителей технологических компаний, планирует экспедицию на далекие планеты. Их миссия состоит в том, чтобы перевезти человечество с нашей разрушенной планеты в новый мир в надежде, что там разовьется новая жизнь.
Трек-лист:
01 Expedition One
02 Aurora
03 CtrIAltDel
04 Cyberdome
05 Blazing Skies
06 Outer Worlds
07 New Generation
08 In My Dreams
09 Disciples of the Stars
10 Free
11 Legendary
12 Paradise
13 Sanctum of Light
14 Utopia
15 Take My Hand
16 Hurricane
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