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Metalite

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Новое видео METALITE



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"Cloud Connected", новое видео группы METALITE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Virtual World", выходящего 26 марта на AFM Records.

Группа играет модерновый танцевальный металл с женским вокалом в духе Amaranthe. Четыре года назад METALITE с ходу набрали миллион просмотров на свой самый первый клип Afterlife, а сейчас сейчас выпускают уже третью студийную работу. Альбом продолжает тематику предыдущего диска "Biomechanicals", но в более позитивном ключе.

Трек-лист:
1. A Virtual World
2. Cloud Connected
3. Talisman
4. Beyond The Horizon
5. Peacekeepers
6. The Vampire Song
7. We´re Like The Fire
8. Artificial Intelligence
9. Alone
10. Running
11. Synchronized




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