Новое видео METALITE



"Cloud Connected", новое видео группы METALITE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Virtual World", выходящего 26 марта на AFM Records.



Группа играет модерновый танцевальный металл с женским вокалом в духе Amaranthe. Четыре года назад METALITE с ходу набрали миллион просмотров на свой самый первый клип Afterlife, а сейчас сейчас выпускают уже третью студийную работу. Альбом продолжает тематику предыдущего диска "Biomechanicals", но в более позитивном ключе.



Трек-лист:

1. A Virtual World

2. Cloud Connected

3. Talisman

4. Beyond The Horizon

5. Peacekeepers

6. The Vampire Song

7. We´re Like The Fire

8. Artificial Intelligence

9. Alone

10. Running

11. Synchronized







