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*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 57
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 38
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 17
*Новая песня OVERKILL 14
[= ||| все новости группы



*

Metalite

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30 янв 2023 : 		 Новая песня METALITE

28 окт 2022 : 		 Концертное видео METALITE

17 окт 2022 : 		 Концертное видео METALITE

1 окт 2022 : 		 Концертное видео METALITE

16 сен 2022 : 		 Концертное видео METALITE

19 мар 2022 : 		 Кавер-версия SONATA ARCTICA от METALITE

28 фев 2021 : 		 Новое видео METALITE

17 янв 2021 : 		 Видео с текстом от METALITE

30 ноя 2020 : 		 Новое видео METALITE

11 окт 2020 : 		 Новое видео METALITE

13 апр 2020 : 		 METALITE записали кавер на STRATOVARIUS

21 окт 2019 : 		 Видео с текстом METALITE

23 сен 2019 : 		 Новое видео METALITE

27 авг 2019 : 		 Новое видео METALITE

25 май 2019 : 		 AFM Records подписали контракт с METALITE

4 фев 2018 : 		 Новая песня METALITE

9 окт 2017 : 		 Видео с текстом от METALITE

12 сен 2017 : 		 Новое видео METALITE

30 авг 2017 : 		 METALITE на Inner Wound Recordings
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|||| сегодня

Новая песня METALITE



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"Hurricane", новая песня группы METALITE, доступна для прослушивания ниже.




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