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Детали нового альбома METALITE
Выпуск нового альбома METALITE "Expedition One" намечен на 19 января 2024 года на AFM Records. "Disciples of the Stars", новая песня из будущего релиза, доступна для прослушивания ниже.
"Expedition One" должен стать четвёртым номерным альбомом коллектива, который исполняет заводной танцевальный металл с электронными аранжировками и мастерскими гитарными соло. Новый альбом будет содержать 16 треков, три из которых можно послушать уже сейчас.
В настоящий момент в состав группы входят вокалистка Erica Ohlsson, гитаристы Edwin Premberg и Robert Örnesved, басист Robert Majd и барабанщица Lea Larsson. Сведение и мастеринг материала выполнил Jacob Hansen (Volbeat, Amaranthe, Epica, Evergrey).
В основе концепции "Expedition One" лежит вымышленная история о жизни на нашей планете в 2055 году. Понятие «прозрачный гражданин» стало горькой реальностью, а физическое и психическое состояние всё больше определяет нашу жизнь. Команда противников существующего порядка, возглавляемая пятью «командирами» и состоящая из бывших сотрудников спецслужб и военнослужащих, а также несогласных руководители технологических компаний, планирует экспедицию на далёкие планеты. Их миссия заключается в том, чтобы перевезти человечество с нашей разрушенной планеты в новый мир в надежде, что там разовьётся новая жизнь. Начинается фантастическое приключение с массой неожиданных впечатлений и совершенно новым пониманием жизненных тайн.
Edwin Premberg объяснил: «Речь идёт об эволюции человека и о том, что мы всегда ищем самый лёгкий путь, даже если это явно не лучший вариант».
Трек-лист:
01 Expedition One
02 Aurora
03 CtrIAltDel
04 Cyberdome
05 Blazing Skies
06 Outer Worlds
07 New Generation
08 In My Dreams
09 Disciples of the Stars
10 Free
11 Legendary
12 Paradise
13 Sanctum of Light
14 Utopia
15 Take My Hand
16 Hurricane
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