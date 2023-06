сегодня



Детали нового альбома METALITE



Выпуск нового альбома METALITE "Expedition One" намечен на 19 января 2024 года на AFM Records. "Disciples of the Stars", новая песня из будущего релиза, доступна для прослушивания ниже.



"Expedition One" должен стать четвёртым номерным альбомом коллектива, который исполняет заводной танцевальный металл с электронными аранжировками и мастерскими гитарными соло. Новый альбом будет содержать 16 треков, три из которых можно послушать уже сейчас.



В настоящий момент в состав группы входят вокалистка Erica Ohlsson, гитаристы Edwin Premberg и Robert Örnesved, басист Robert Majd и барабанщица Lea Larsson. Сведение и мастеринг материала выполнил Jacob Hansen (Volbeat, Amaranthe, Epica, Evergrey).



В основе концепции "Expedition One" лежит вымышленная история о жизни на нашей планете в 2055 году. Понятие «прозрачный гражданин» стало горькой реальностью, а физическое и психическое состояние всё больше определяет нашу жизнь. Команда противников существующего порядка, возглавляемая пятью «командирами» и состоящая из бывших сотрудников спецслужб и военнослужащих, а также несогласных руководители технологических компаний, планирует экспедицию на далёкие планеты. Их миссия заключается в том, чтобы перевезти человечество с нашей разрушенной планеты в новый мир в надежде, что там разовьётся новая жизнь. Начинается фантастическое приключение с массой неожиданных впечатлений и совершенно новым пониманием жизненных тайн.



Edwin Premberg объяснил: «Речь идёт об эволюции человека и о том, что мы всегда ищем самый лёгкий путь, даже если это явно не лучший вариант».



Трек-лист:



01 Expedition One

02 Aurora

03 CtrIAltDel

04 Cyberdome

05 Blazing Skies

06 Outer Worlds

07 New Generation

08 In My Dreams

09 Disciples of the Stars

10 Free

11 Legendary

12 Paradise

13 Sanctum of Light

14 Utopia

15 Take My Hand

16 Hurricane

Слушайте Disciples of the Stars — Metalite на Яндекс Музыке





