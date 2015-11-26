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Crystal Viper

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11 окт 2020 : 		 CRYSTAL VIPER на Listenable Records

5 июл 2020 : 		 Карантинное видео CRYSTAL VIPER

8 ноя 2019 : 		 Новое видео CRYSTAL VIPER

10 окт 2019 : 		 Вокалистка CRYSTAL VIPER и вокалист RIOT V записали кавер-версию хита Леди Гаги

23 сен 2019 : 		 Новое видео CRYSTAL VIPER

5 сен 2019 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CRYSTAL VIPER

16 май 2019 : 		 CRYSTAL VIPER выпустят новый альбом осенью

29 июн 2018 : 		 Новое видео CRYSTAL VIPER

14 июн 2018 : 		 Новый ЕР CRYSTAL VIPER выйдет летом

12 апр 2018 : 		 CRYSTAL VIPER выпустят в июне новый EP на виниле

8 фев 2017 : 		 Новое видео CRYSTAL VIPER

10 дек 2016 : 		 Новое видео CRYSTAL VIPER

7 окт 2016 : 		 Музыканты VENOM, SARACEN на новом альбоме CRYSTAL VIPER

1 сен 2016 : 		 Новый альбом CRYSTAL VIPER выйдет зимой

2 апр 2014 : 		 Кавер-версия DEMON от CRYSTAL VIPER

29 ноя 2013 : 		 Новое видео CRYSTAL VIPER

1 ноя 2013 : 		 Новый сингл CRYSTAL VIPER

8 окт 2013 : 		 Обложка нового альбома CRYSTAL VIPER

26 июл 2013 : 		 Новый альбом CRYSTAL VIPER выйдет в декабре

27 июн 2012 : 		 Вокалистка CRYSTAL VIPER запустила Thunderball Clothing

7 июн 2012 : 		 Новое видео CRYSTAL VIPER

31 мар 2012 : 		 Трейлер нового альбома CRYSTAL VIPER

16 мар 2012 : 		 CRYSTAL VIPER выпустят цифровой сингл

2 мар 2012 : 		 Новая песня CRYSTAL VIPER

17 фев 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CRYSTAL VIPER

14 фев 2012 : 		 Гости на новом альбоме CRYSTAL VIPER
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CRYSTAL VIPER на Listenable Records



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CRYSTAL VIPER заключили контракт с Listenable Records, на котором в январе 2021 года состоится релиз нового альбома The Cult. В качестве CD-бонуса в этот альбом войдет кавер-версия композиции KING DIAMOND "Welcome Home" (записана при участие гитариста King Diamond, Andy La Rocque), а на винил войдет кавер-версия хита SATAN "Trial By Fire". За оформление релиза отвечал Mario Lopez, а его трек-лист выглядит следующим образом:

"Providence"
"The Cult"
"Whispers From Beyond"
"Down In The Crypt"
"Sleeping Giants"
"Forgotten Land"
"Asenath Waite"
"The Calling"
"Flaring Madness"
"Lost In The Dark"
"Welcome Home" (King Diamond cover - CD bonus)
"Trial By Fire" (Satan cover - vinyl bonus)

CRYSTAL VIPER Sign Multi-Album Deal With Listenable Records; The Cult LP Due In January



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