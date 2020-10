сегодня



CRYSTAL VIPER на Listenable Records



CRYSTAL VIPER заключили контракт с Listenable Records, на котором в январе 2021 года состоится релиз нового альбома The Cult. В качестве CD-бонуса в этот альбом войдет кавер-версия композиции KING DIAMOND "Welcome Home" (записана при участие гитариста King Diamond, Andy La Rocque), а на винил войдет кавер-версия хита SATAN "Trial By Fire". За оформление релиза отвечал Mario Lopez, а его трек-лист выглядит следующим образом:



"Providence"

"The Cult"

"Whispers From Beyond"

"Down In The Crypt"

"Sleeping Giants"

"Forgotten Land"

"Asenath Waite"

"The Calling"

"Flaring Madness"

"Lost In The Dark"

"Welcome Home" (King Diamond cover - CD bonus)

"Trial By Fire" (Satan cover - vinyl bonus)







