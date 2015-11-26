CRYSTAL VIPER на Listenable Records

CRYSTAL VIPER заключили контракт с Listenable Records, на котором в январе 2021 года состоится релиз нового альбома The Cult. В качестве CD-бонуса в этот альбом войдет кавер-версия композиции KING DIAMOND "Welcome Home" (записана при участие гитариста King Diamond, Andy La Rocque), а на винил войдет кавер-версия хита SATAN "Trial By Fire". За оформление релиза отвечал Mario Lopez, а его трек-лист выглядит следующим образом:
"Providence"
"The Cult"
"Whispers From Beyond"
"Down In The Crypt"
"Sleeping Giants"
"Forgotten Land"
"Asenath Waite"
"The Calling"
"Flaring Madness"
"Lost In The Dark"
"Welcome Home" (King Diamond cover - CD bonus)
"Trial By Fire" (Satan cover - vinyl bonus)
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