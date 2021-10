22 окт 2021



Вокалистка CRYSTAL VIPER исполняет ROCK GODDESS



Вокалистка CRYSTAL VIPER Marta Gabriel шестнадцатого июля на виниле, CD и в цифровом варианте выпустила сборник кавер-версий "Metal Queens".



Трек-лист:



"Max Overload" (Acid)

"Metal Queen" (Lee Aaron)

"Call Of The Wild" (Blacklace)

"Light In The Dark" (Chastain)

"Rebel Ladies" (Zed Yago)

"My Angel" (Rock Goddess)

"Count Your Blessings" (Malteze)

"Goin' Wild" (Wendy O' Williams)

"Bad Attitude" (Hellion)

"Reencarnacion" (Santa)

"Mr. Gold" (Warlock) - CD bonus track



Композиция "My Angel" (Rock Goddess) доступна ниже.







