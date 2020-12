сегодня



Видео с текстом от CRYSTAL VIPER



CRYSTAL VIPER опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Cult", которая взята из выходящего в январе альбома "The Cult".



Трек-лист:



"Providence"

"The Cult"

"Whispers From Beyond"

"Down In The Crypt"

"Sleeping Giants"

"Forgotten Land"

"Asenath Waite"

"The Calling"

"Flaring Madness"

"Lost In The Dark"

"Welcome Home" (King Diamond cover - CD bonus)

"Trial By Fire" (Satan cover - vinyl bonus)







