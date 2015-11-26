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Crystal Viper

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Гитарист KING DIAMOND в кавер-версии KING DIAMOND от CRYSTAL VIPER



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CRYSTAL VIPER опубликовали официальное видео с текстом на песню KING DIAMOND "Welcome Home", в записи которой принимал участие гитарист KING DIAMOND Andy La Rocque. Этот трек будет включен в новый ЕР “The Last Axeman”, релиз которого намечен на 25 марта на Listenable Records.

Трек-лист:

1. The Last Axeman (2022)
2. In The Haunted Chapel
3. Улица Роз / Ulitsa Roz (ARIA cover)
4. It’s Electric (DIAMOND HEAD cover)
5. The Cult (live in studio)
6. Asenath Waite (live in studio)
7. Whispers From Beyond (live in studio)
8. Flaring Madness (live in studio)

CRYSTAL VIPER Debut Lyric Video For KING DIAMOND Cover "Welcome Home" Feat. ANDY LAROCQUE



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