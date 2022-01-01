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*Новое видео RAMMSTEIN 24
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 22
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
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Crystal Viper

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22 мар 2022 : 		 Новый ЕР CRYSTAL VIPER доступен для прослушивания

14 мар 2022 : 		 Видео с текстом от CRYSTAL VIPER

8 фев 2022 : 		 Гитарист KING DIAMOND в кавер-версии KING DIAMOND от CRYSTAL VIPER

25 янв 2022 : 		 CRYSTAL VIPER записали кавер-версию группы АРИЯ

17 дек 2021 : 		 Студийное видео CRYSTAL VIPER

17 ноя 2021 : 		 Из CRYSTAL VIPER ушёл барабанщик

22 окт 2021 : 		 Вокалистка CRYSTAL VIPER исполняет ROCK GODDESS

15 июн 2021 : 		 Вокалистка CRYSTAL VIPER исполняет MALTEZE

20 апр 2021 : 		 Вокалистка CRYSTAL VIPER выпускает сольник

19 янв 2021 : 		 Видео с текстом от CRYSTAL VIPER

14 дек 2020 : 		 Видео с текстом от CRYSTAL VIPER

11 окт 2020 : 		 CRYSTAL VIPER на Listenable Records

5 июл 2020 : 		 Карантинное видео CRYSTAL VIPER

8 ноя 2019 : 		 Новое видео CRYSTAL VIPER

10 окт 2019 : 		 Вокалистка CRYSTAL VIPER и вокалист RIOT V записали кавер-версию хита Леди Гаги

23 сен 2019 : 		 Новое видео CRYSTAL VIPER

5 сен 2019 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CRYSTAL VIPER

16 май 2019 : 		 CRYSTAL VIPER выпустят новый альбом осенью

29 июн 2018 : 		 Новое видео CRYSTAL VIPER

14 июн 2018 : 		 Новый ЕР CRYSTAL VIPER выйдет летом

12 апр 2018 : 		 CRYSTAL VIPER выпустят в июне новый EP на виниле

8 фев 2017 : 		 Новое видео CRYSTAL VIPER

10 дек 2016 : 		 Новое видео CRYSTAL VIPER

7 окт 2016 : 		 Музыканты VENOM, SARACEN на новом альбоме CRYSTAL VIPER

1 сен 2016 : 		 Новый альбом CRYSTAL VIPER выйдет зимой

2 апр 2014 : 		 Кавер-версия DEMON от CRYSTAL VIPER
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|||| 22 мар 2022

Новый ЕР CRYSTAL VIPER доступен для прослушивания



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"The Last Axeman", новый ЕР группы CRYSTAL VIPER, доступен для прослушивания ниже.

Трек-лист:

1. The Last Axeman (2022)
2. In The Haunted Chapel
3. Улица Роз / Ulitsa Roz (ARIA cover)
4. It’s Electric (DIAMOND HEAD cover)
5. The Cult (live in studio)
6. Asenath Waite (live in studio)
7. Whispers From Beyond (live in studio)
8. Flaring Madness (live in studio)




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