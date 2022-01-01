22 мар 2022



Новый ЕР CRYSTAL VIPER доступен для прослушивания



"The Last Axeman", новый ЕР группы CRYSTAL VIPER, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



1. The Last Axeman (2022)

2. In The Haunted Chapel

3. Улица Роз / Ulitsa Roz (ARIA cover)

4. It’s Electric (DIAMOND HEAD cover)

5. The Cult (live in studio)

6. Asenath Waite (live in studio)

7. Whispers From Beyond (live in studio)

8. Flaring Madness (live in studio) http://www.crystalviper.com







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