CRYSTAL VIPER записали кавер-версию группы АРИЯ



CRYSTAL VIPER выпустят новый ЕР, получивший название “The Last Axeman”, 25 марта на Listenable Records.



Трек-лист:



1. The Last Axeman (2022)

2. In The Haunted Chapel

3. Улица Роз / Ulitsa Roz (ARIA cover)

4. It’s Electric (DIAMOND HEAD cover)

5. The Cult (live in studio)

6. Asenath Waite (live in studio)

7. Whispers From Beyond (live in studio)

8. Flaring Madness (live in studio) http://www.crystalviper.com







