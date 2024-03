14 мар 2024



Новый альбом CRYSTAL VIPER выйдет весной



CRYSTAL VIPER выпустят новую работу, получившую название The Silver Key, 28 июня на Listenable Records:



"Return To Providence"

"Fever Of The Gods"

"Old House In The Mist"

"The Key Is Lost"

"Heading Kadath"

"Book Of The Dead"

"The Silver Key"

"Wayfaring Dreamer"

"Escape From Yaddith"

"Cosmic Forces Overtake"

"Gods Of Thunder Of Wind And Of Rain" - CD bonus track

"Scream!" - LP bonus track







