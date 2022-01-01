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Видео с текстом от CRYSTAL VIPER



CRYSTAL VIPER опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Last Axeman" (2022). Этот трек будет включен в новый ЕР “The Last Axeman”, релиз которого намечен на 25 марта на Listenable Records.



Трек-лист:



1. The Last Axeman (2022)

2. In The Haunted Chapel

3. Улица Роз / Ulitsa Roz (ARIA cover)

4. It’s Electric (DIAMOND HEAD cover)

5. The Cult (live in studio)

6. Asenath Waite (live in studio)

7. Whispers From Beyond (live in studio)

8. Flaring Madness (live in studio)







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