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Из CRYSTAL VIPER ушёл барабанщик



CRYSTAL VIPER опубликовали следующее сообщение:



«Мы с грустью сообщаем, что Cederick Forsberg решил покинуть группу из-за проблем, связанных с личной жизнью. Cederick всегда будет частью семьи Crystal Viper, мы желаем ему всего наилучшего и благодарим его за это короткое, но насыщенное путешествие.



В течение следующих нескольких месяцев мы будем информировать вас о предстоящих релизах, которые были завершены в этом году и которые были записаны с Cederick'ом за барабанами. И поскольку это может заинтересовать некоторых из вас: Marta и Ced продолжат выступать вместе в Blazon Stone. На сегодняшний день у Crystal Viper нет барабанщика. Спасибо за поддержку, берегите себя».





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