Вокалистка CRYSTAL VIPER выпускает сольник



Вокалистка CRYSTAL VIPER Marta Gabriel объявила о выпуске сборника кавер-версий Metal Queens, шестнадцатого июля на виниле, CD и в цифровом варианте:



"Max Overload" (Acid)

"Metal Queen" (Lee Aaron)

"Call Of The Wild" (Blacklace)

"Light In The Dark" (Chastain)

"Rebel Ladies" (Zed Yago)

"My Angel" (Rock Goddess)

"Count Your Blessings" (Malteze)

"Goin' Wild" (Wendy O' Williams)

"Bad Attitude" (Hellion)

"Reencarnacion" (Santa)

"Mr. Gold" (Warlock) - CD bonus track



Фрагмент из этого релиза, "Metal Queen" (Lee Aaron), доступен ниже.







