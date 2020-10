сегодня



Новое видео WARDRUNA



"“Kvitravn", новое видео группы WARDRUNA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Kvitravn", выходящего 22 января.



Трек-лист:



"Synkverv" (Turn-sight)

"Kvitravn" (White Raven)

"Skugge" (Shadow)

"Grá" (Grey)

"Fylgjutal" (Speech of the Fetch)

"Munin" (Memory)

"Kvit hjort" (White Stag)

"Viseveiding" (Song-hunting)

"Ni" (Nine)

"Vindavlarljod" (Song of the wind-bred)

"Andvevarljod" (Song of the Spirit-weavers)







