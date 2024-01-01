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*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 84
*JON BON JOVI спас женщину 50
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 30
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 26
*STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!» 21
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Wardruna

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20 сен 2024 : 		 Новое видео WARDRUNA

6 сен 2024 : 		 CHELSEA WOLFE о сотрудничестве с WARDRUNA

7 апр 2024 : 		 Новое видео WARDRUNA

16 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления WARDRUNA

13 июн 2022 : 		 Концертное видео WARDRUNA

25 апр 2022 : 		 Концертное видео WARDRUNA

14 мар 2022 : 		 Новое видео WARDRUNA

26 янв 2022 : 		 Концертный релиз WARDRUNA выйдет весной

22 ноя 2021 : 		 Новое видео LINDY-FAY HELLA & DEI FARNE

28 сен 2021 : 		 Новое видео LINDY-FAY HELLA & DEI FARNE

19 мар 2021 : 		 Трейлер к стриму WARDRUNA

5 мар 2021 : 		 Документальный фильм о WARDRUNA

17 янв 2021 : 		 Видео с текстом от WARDRUNA

10 янв 2021 : 		 Документальный фильм о WARDRUNA

29 дек 2020 : 		 Кавер-версия WARDRUNA от THE SULLEN

23 дек 2020 : 		 Новая песня WARDRUNA

23 ноя 2020 : 		 Документальный фильм о WARDRUNA

5 ноя 2020 : 		 Документальный фильм о WARDRUNA

17 окт 2020 : 		 Новое видео WARDRUNA

28 июн 2020 : 		 Винилы от WARDRUNA

7 июн 2020 : 		 Новое видео WARDRUNA

29 май 2020 : 		 Новый сингл WARDRUNA выйдет летом

21 май 2020 : 		 Стрим от лидера WARDRUNA

12 апр 2020 : 		 WARDRUNA перенесли альбом на зиму

10 мар 2020 : 		 Трек-лист нового альбома WARDRUNA

22 фев 2020 : 		 Новое видео WARDRUNA
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Новое видео WARDRUNA



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Himinndotter, новое видео WARDRUNA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Birna, выход которого намечен на 24 января на Sony Music и By Norse Music.




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