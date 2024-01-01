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Новое видео WARDRUNA



Himinndotter, новое видео WARDRUNA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Birna, выход которого намечен на 24 января на Sony Music и By Norse Music. http://www.wardruna.com







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