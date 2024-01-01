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Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног...
51
Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим
32
Новая песня GRAVE DIGGER
27
Видео полного выступления W.A.S.P.
24
Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть»
11
Лидер W.A.S.P. : «Как и большинство артистов, я всю свою кар...
11
Лидер MEGADETH заплатит бывшему менеджеру 1.4 миллиона. Но е...
11
Басистка COAL CHAMBER не против, что её считали «секси»
10
Видео с текстом от OLD MAN'S CHILD
8
Новое видео LINKIN PARK
8
Фраза, имя группы
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Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног...
51
Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим
32
Новая песня GRAVE DIGGER
27
Видео полного выступления W.A.S.P.
24
Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть»
11
все новости группы
Wardruna
Норвегия
Dark Folk
Neo Folk
Folk Ambient
Dark Ambient
http://www.wardruna.com
Facebook:
https://www.facebook.com/wardruna/
18 ноя 2024
:
Концертное видео WARDRUNA
29 окт 2024
:
Новое видео WARDRUNA
20 сен 2024
:
Новое видео WARDRUNA
6 сен 2024
:
CHELSEA WOLFE о сотрудничестве с WARDRUNA
7 апр 2024
:
Новое видео WARDRUNA
16 июл 2022
:
Профессиональное видео с выступления WARDRUNA
13 июн 2022
:
Концертное видео WARDRUNA
25 апр 2022
:
Концертное видео WARDRUNA
14 мар 2022
:
Новое видео WARDRUNA
26 янв 2022
:
Концертный релиз WARDRUNA выйдет весной
22 ноя 2021
:
Новое видео LINDY-FAY HELLA & DEI FARNE
28 сен 2021
:
Новое видео LINDY-FAY HELLA & DEI FARNE
19 мар 2021
:
Трейлер к стриму WARDRUNA
5 мар 2021
:
Документальный фильм о WARDRUNA
17 янв 2021
:
Видео с текстом от WARDRUNA
10 янв 2021
:
Документальный фильм о WARDRUNA
29 дек 2020
:
Кавер-версия WARDRUNA от THE SULLEN
23 дек 2020
:
Новая песня WARDRUNA
23 ноя 2020
:
Документальный фильм о WARDRUNA
5 ноя 2020
:
Документальный фильм о WARDRUNA
17 окт 2020
:
Новое видео WARDRUNA
28 июн 2020
:
Винилы от WARDRUNA
7 июн 2020
:
Новое видео WARDRUNA
29 май 2020
:
Новый сингл WARDRUNA выйдет летом
21 май 2020
:
Стрим от лидера WARDRUNA
12 апр 2020
:
WARDRUNA перенесли альбом на зиму
10 мар 2020
:
Трек-лист нового альбома WARDRUNA
22 фев 2020
:
Новое видео WARDRUNA
12 фев 2020
:
Новый альбом WARDRUNA выйдет летом
27 сен 2018
:
Новый альбом WARDRUNA выйдет в ноябре
16 фев 2017
:
Музыканты ENSLAVED, WARDRUNA представят совместную работу
2 ноя 2016
:
Успехи в чартах WARDRUNA
7 окт 2016
:
Новое видео WARDRUNA
20 авг 2016
:
Новая песня WARDRUNA
9 авг 2016
:
Новый альбом WARDRUNA выйдет осенью
27 апр 2016
:
Участник WARDRUNA номинирован за музыку к "Викингам"
15 мар 2013
:
Трейлер нового альбома WARDRUNA
11 мар 2013
:
Концертное видео WARDRUNA
2 мар 2013
:
Трейлер нового альбома WARDRUNA
14 фев 2013
:
Трейлер нового альбома WARDRUNA
28 янв 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома WARDRUNA
10 авг 2011
:
Новости о предстоящем альбоме WARDRUNA
25 июл 2011
:
Новое видео WARDRUNA
сегодня
Концертное видео WARDRUNA
“Lyfjaberg", новое концертное видео группы WARDRUNA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Live At The Acropolis, выходящего 24 января на DVD/Blu-Ray:
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Сообщений нет