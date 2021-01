17 янв 2021



Видео с текстом от WARDRUNA



WARDRUNA опубликовали официальное видео с текстом на песню “Skugge”, которая взята из нового альбома Kvitravn, выход которого запланирован на 22 января на By Norse Music в США и Sony Music / Columbia Records в остальных странах:



"Synkverv" (Turn-sight)

"Kvitravn" (White Raven)

"Skugge" (Shadow)

"Grá" (Grey)

"Fylgjutal" (Speech of the Fetch)

"Munin" (Memory)

"Kvit hjort" (White Stag)

"Viseveiding" (Song-hunting)

"Ni" (Nine)

"Vindavlarljod" (Song of the wind-bred)

"Andvevarljod" (Song of the Spirit-weavers)







+0 -1



( 1 ) просмотров: 506