Видео с текстом от WARDRUNA

WARDRUNA опубликовали официальное видео с текстом на песню “Skugge”, которая взята из нового альбома Kvitravn, выход которого запланирован на 22 января на By Norse Music в США и Sony Music / Columbia Records в остальных странах:
"Synkverv" (Turn-sight)
"Kvitravn" (White Raven)
"Skugge" (Shadow)
"Grá" (Grey)
"Fylgjutal" (Speech of the Fetch)
"Munin" (Memory)
"Kvit hjort" (White Stag)
"Viseveiding" (Song-hunting)
"Ni" (Nine)
"Vindavlarljod" (Song of the wind-bred)
"Andvevarljod" (Song of the Spirit-weavers)
ElectricRetard
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