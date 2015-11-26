Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SACRED REICH: «Тупые расисты, захватившие Капитолий... 200
*Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий 104
*Умер Алекси Лайхо 88
*Marko Hietala уходит из NIGHTWISH 62
*Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками» 57
[= ||| все новости группы



*

Wardruna

*



17 янв 2021 : 		 Видео с текстом от WARDRUNA

10 янв 2021 : 		 Документальный фильм о WARDRUNA

29 дек 2020 : 		 Кавер-версия WARDRUNA от THE SULLEN

23 дек 2020 : 		 Новая песня WARDRUNA

23 ноя 2020 : 		 Документальный фильм о WARDRUNA

5 ноя 2020 : 		 Документальный фильм о WARDRUNA

17 окт 2020 : 		 Новое видео WARDRUNA

28 июн 2020 : 		 Винилы от WARDRUNA

7 июн 2020 : 		 Новое видео WARDRUNA

29 май 2020 : 		 Новый сингл WARDRUNA выйдет летом

21 май 2020 : 		 Стрим от лидера WARDRUNA

12 апр 2020 : 		 WARDRUNA перенесли альбом на зиму

10 мар 2020 : 		 Трек-лист нового альбома WARDRUNA

22 фев 2020 : 		 Новое видео WARDRUNA

12 фев 2020 : 		 Новый альбом WARDRUNA выйдет летом

27 сен 2018 : 		 Новый альбом WARDRUNA выйдет в ноябре

16 фев 2017 : 		 Музыканты ENSLAVED, WARDRUNA представят совместную работу

2 ноя 2016 : 		 Успехи в чартах WARDRUNA

7 окт 2016 : 		 Новое видео WARDRUNA

20 авг 2016 : 		 Новая песня WARDRUNA

9 авг 2016 : 		 Новый альбом WARDRUNA выйдет осенью

27 апр 2016 : 		 Участник WARDRUNA номинирован за музыку к "Викингам"

15 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома WARDRUNA

11 мар 2013 : 		 Концертное видео WARDRUNA

2 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома WARDRUNA

14 фев 2013 : 		 Трейлер нового альбома WARDRUNA
Показать далее
| - |

|||| 17 янв 2021

Видео с текстом от WARDRUNA



*
zoom
*
* *
WARDRUNA опубликовали официальное видео с текстом на песню “Skugge”, которая взята из нового альбома Kvitravn, выход которого запланирован на 22 января на By Norse Music в США и Sony Music / Columbia Records в остальных странах:

"Synkverv" (Turn-sight)
"Kvitravn" (White Raven)
"Skugge" (Shadow)
"Grá" (Grey)
"Fylgjutal" (Speech of the Fetch)
"Munin" (Memory)
"Kvit hjort" (White Stag)
"Viseveiding" (Song-hunting)
"Ni" (Nine)
"Vindavlarljod" (Song of the wind-bred)
"Andvevarljod" (Song of the Spirit-weavers)

WARDRUNA Share Lyric Video For New Single "Skugge" (Shadow)



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

ElectricRetard


17 янв 2021, 17:43		Да завезите уже гроул и бластбиты. Играют какую-то нудоту.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 506

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом