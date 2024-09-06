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*Лидер ACCEPT женился! 33
*Попробуй Элтона Джона на вкус 30
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Wardruna

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CHELSEA WOLFE о сотрудничестве с WARDRUNA



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WARDRUNA третьего октября отыграет в культовом Red Rocks Amphitheatre, а специальной гостьей этого вечера станет CHELSEA WOLFE.

«Я неравнодушен к мелодиям, к визуальной музыке», — объясняет Selvik. «Впервые я познакомился с музыкой Chelsea вживую, на Hellfest. Я услышал элементы того, что я делаю в своей музыке, или как я люблю рисовать картины. В ней есть что-то скандинавское. Мне нравятся артисты, которые не боятся идти по своему пути».

«Несмотря на то, что наша музыка очень разная и происходит из разных миров, между нами есть некоторое пересечение», - говорит Chelsea о своих отношениях с WARDRUNA. «Мы оба привносим в наше живое шоу чувство театра и духовности. Мне нравится идея привнести историю в современный мир совершенно новым способом, как это делает WARDRUNA».

WARDRUNA's EINAR SELVIK And CHELSEA WOLFE Discuss Songwriting, Live Performances Ahead Of Their October 3 Show At Red Rocks Amphitheatre; Video




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