Концертное видео WARDRUNA



WARDRUNA выпустили запись выступления 26 марта 2021 года "Kvitravn – First Flight Of The White Raven" 22 апреля на Norse Music/Sony Music/Columbia Germany в различных вариантах. "Fehu", фрагмент из этого релиза, доступен ниже.



Трек-лист:



Audio (with translations):

"Synkverv" (Turn-sight)

"Kvitravn" (White Raven)

"Skugge" (Shadow)

"Grá" (Grey)

"Fylgjutal" (Speech of the Fetch)

"Munin" (Memory)

"Kvit hjort" (White Stag)

"Viseveiding" (Song-hunting)

"Ni" (Nine)

"Vindavlarljod" (Song of the wind-bred)

"Andvevarljod" (Song of the Spirit-weavers)





Audio from virtual live performance:

“Kvitravn”

“Skugge”

“Solringen”

“Bjarkan”

“Raido”

“Voluspá”

“Isa”

“UruR”

“Grá”

“Vindavlarljod”

“Rotlaust Tre Fell”

“Fehu”

“Helvegen”





DVD:

“Kvitravn”

“Skugge”

“Solringen”

“Bjarkan”

“Raido”

“Voluspá”

“Isa”

“UruR”

“Grá”

“Vindavlarljod”

“Rotlaust Tre Fell”

“Fehu”

“Helvegen”



Interview

Behind the Scenes Videos:

“Grá”

“Kvitravn”

“Lyfjaberg”



Documentary







