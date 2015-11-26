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Wardruna

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Новое видео LINDY-FAY HELLA & DEI FARNE



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“Hildring”, новое видео группы LINDY-FAY HELLA & DEI FARNE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “Hildring”, выходящего 26 ноября на By Norse в следующих вариантах:

-CD Digipack with 12-pages booklet
-12” Black vinyl (sleeve) w/ printed innersleeve
-Limited 12” Purple vinyl (sleeve) w/ printed innersleeve - Online stores exclusive
-Limited 12” Splatter vinyl (sleeve) w/ printed innersleeve - Online stores exclusive

Трек-лист:

“Hildring”
“Los”
“Insect”
“The Lake”
“Brising”
“Kjetto”
“Taag”
“Otherworld”
“Gjelet”

WARDRUNAвЂ™s LINDY-FAY HELLA & DEI FARNE Release вЂњHildringвЂќ Video



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