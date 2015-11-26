сегодня



Документальный фильм о WARDRUNA



WARDRUNA запускает серию документальных роликов, рассказывающих о группе и идеях, ставших основой для нового альбома. Первый эпизод, получивший название "Never Climb The Rootless Tree", доступен для просмотра ниже.







+0 -0



просмотров: 297

