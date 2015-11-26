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*Новое видео AC/DC 82
*ICED EARTH переиздают дебют 35
*Гитарист AC/DC заявил, что некоторым идеям риффов из нового ... 33
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 32
*Гитарист ANTHRAX рассказал, как METALLICA уволили DAVE'а 26
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Wardruna

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5 ноя 2020 : 		 Документальный фильм о WARDRUNA

17 окт 2020 : 		 Новое видео WARDRUNA

28 июн 2020 : 		 Винилы от WARDRUNA

7 июн 2020 : 		 Новое видео WARDRUNA

29 май 2020 : 		 Новый сингл WARDRUNA выйдет летом

21 май 2020 : 		 Стрим от лидера WARDRUNA

12 апр 2020 : 		 WARDRUNA перенесли альбом на зиму

10 мар 2020 : 		 Трек-лист нового альбома WARDRUNA

22 фев 2020 : 		 Новое видео WARDRUNA

12 фев 2020 : 		 Новый альбом WARDRUNA выйдет летом

27 сен 2018 : 		 Новый альбом WARDRUNA выйдет в ноябре

16 фев 2017 : 		 Музыканты ENSLAVED, WARDRUNA представят совместную работу

2 ноя 2016 : 		 Успехи в чартах WARDRUNA

7 окт 2016 : 		 Новое видео WARDRUNA

20 авг 2016 : 		 Новая песня WARDRUNA

9 авг 2016 : 		 Новый альбом WARDRUNA выйдет осенью

27 апр 2016 : 		 Участник WARDRUNA номинирован за музыку к "Викингам"

15 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома WARDRUNA

11 мар 2013 : 		 Концертное видео WARDRUNA

2 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома WARDRUNA

14 фев 2013 : 		 Трейлер нового альбома WARDRUNA

28 янв 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WARDRUNA

10 авг 2011 : 		 Новости о предстоящем альбоме WARDRUNA

25 июл 2011 : 		 Новое видео WARDRUNA
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|||| сегодня

Документальный фильм о WARDRUNA



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WARDRUNA запускает серию документальных роликов, рассказывающих о группе и идеях, ставших основой для нового альбома. Первый эпизод, получивший название "Never Climb The Rootless Tree", доступен для просмотра ниже.

WARDRUNA - Never Climb The Rootless Tree: Episode I (Video)



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