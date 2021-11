сегодня



Новое видео LINDY-FAY HELLA & DEI FARNE



"The Lake", новое видео группы LINDY-FAY HELLA & DEI FARNE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “Hildring”, выходящего 26 ноября на By Norse в следующих вариантах:



-CD Digipack with 12-pages booklet

-12” Black vinyl (sleeve) w/ printed innersleeve

-Limited 12” Purple vinyl (sleeve) w/ printed innersleeve - Online stores exclusive

-Limited 12” Splatter vinyl (sleeve) w/ printed innersleeve - Online stores exclusive



Трек-лист:



“Hildring”

“Los”

“Insect”

“The Lake”

“Brising”

“Kjetto”

“Taag”

“Otherworld”

“Gjelet”







