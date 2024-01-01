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*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 47
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 32
*Новое видео DREAM THEATER 29
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
*Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США 23
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Wardruna

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6 дек 2024 : 		 Новое видео WARDRUNA

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29 окт 2024 : 		 Новое видео WARDRUNA

20 сен 2024 : 		 Новое видео WARDRUNA

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26 янв 2022 : 		 Концертный релиз WARDRUNA выйдет весной

22 ноя 2021 : 		 Новое видео LINDY-FAY HELLA & DEI FARNE

28 сен 2021 : 		 Новое видео LINDY-FAY HELLA & DEI FARNE

19 мар 2021 : 		 Трейлер к стриму WARDRUNA

5 мар 2021 : 		 Документальный фильм о WARDRUNA

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10 янв 2021 : 		 Документальный фильм о WARDRUNA

29 дек 2020 : 		 Кавер-версия WARDRUNA от THE SULLEN

23 дек 2020 : 		 Новая песня WARDRUNA

23 ноя 2020 : 		 Документальный фильм о WARDRUNA

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29 май 2020 : 		 Новый сингл WARDRUNA выйдет летом

21 май 2020 : 		 Стрим от лидера WARDRUNA
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Новое видео WARDRUNA



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Birna, новое видео WARDRUNA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Birna, выход которого намечен на 24 января на Sony Music и By Norse Music.




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