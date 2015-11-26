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Obscura

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6 ноя 2020 : 		 OBSCURA определились с продюсером

28 май 2020 : 		 CHRISTIAN MÜNZNER вернулся в OBSCURA

14 май 2020 : 		 OBSCURA нашли барабанщика

1 май 2020 : 		 JEROEN PAUL THESSELING вернулся в OBSCURA

23 апр 2020 : 		 OBSCURA расстались с гитаристом, басистом и барабанщиком

1 ноя 2019 : 		 OBSCURA на NUCLEAR BLAST

29 окт 2019 : 		 Обучающее видео от OBSCURA

11 окт 2019 : 		 Вокалист OBSCURA: «Большинство фанатов не обращает внимания на лирику»

10 окт 2019 : 		 Новое видео OBSCURA

21 ноя 2018 : 		 Винилы OBSCURA выйдут зимой

14 июл 2018 : 		 Новое видео OBSCURA

2 июл 2018 : 		 Новая песня OBSCURA

1 июл 2018 : 		 Обучающее видео от OBSCURA

14 июн 2018 : 		 Новая песня OBSCURA

10 май 2018 : 		 Новый альбом OBSCURA выйдет летом

17 янв 2018 : 		 OBSCURA завершила работу над альбомом

4 окт 2017 : 		 OBSCURA приступила к записи

18 мар 2017 : 		 Обучающее видео от OBSCURA

6 дек 2016 : 		 Обучающее видео от OBSCURA

30 июн 2016 : 		 Обучающее видео от OBSCURA

21 июн 2016 : 		 Новое видео OBSCURA

13 май 2016 : 		 Басовое видео от OBSCURA

25 мар 2016 : 		 Новая песня OBSCURA

3 фев 2016 : 		 Новый альбом OBSCURA доступен для прослушивания

30 янв 2016 : 		 Новая песня OBSCURA

15 янв 2016 : 		 Новая песня OBSCURA
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|||| сегодня

OBSCURA определились с продюсером



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OBSCURA объявили о том, что продюсером их будущего альбома будет Fredrik Nordström. Выход материала планируется на следующий год.

OBSCURA Taps Producer FREDRIK NORDSTRГ–M For New Album



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

serb


6 ноя 2020, 11:00		хоть одна хорошая новость


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