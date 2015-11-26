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OBSCURA завершили сочинение



Участники OBSCURA завершили сочинение материала для нового альбома и совсем скоро отправятся в студию для его записи. Выпуском релиза в 2021 году будет заниматься Nuclear Blast. Продюсером материала выступает Fredrik Nordström.







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