Новое видео OBSCURA



"Silver Linings", новое видео группы OBSCURA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Sonication", выходящего седьмого февраля на Nuclear Blast:



01. Silver Linings

02. Evenfall

03. In Solitude

04. The Prolonging

05. Beyond The Seventh Sun

06. Stardust

07. The Sun Eater

08. A Sonication







