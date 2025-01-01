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Новое видео OBSCURA



In Solitude, новое видео OBSCURA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Sonication", выходящего седьмого февраля на Nuclear Blast:



01. Silver Linings

02. Evenfall

03. In Solitude

04. The Prolonging

05. Beyond The Seventh Sun

06. Stardust

07. The Sun Eater

08. A Sonication http://www.realmofobscura.com/







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