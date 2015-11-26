сегодня



Вокалист SOILWORK в новом видео OBSCURA



"When Stars Collide", новое видео группы OBSCURA при участии вокалиста SOILWORK Björn'a "Speed" Strid'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Valediction", выходящего 19 ноября. За сведение и мастеринг отвечал Fredrik Nordström, а за оформление — Eliran Kantor.



Трек-лист:



01. Forsaken



02. Solaris



03. A Valediction



04. When Stars Collide (feat. Björn "Speed" Strid)



05. In Unity



06. Devoured Usurper



07. The Beyond



08. Orbital Elements II



09. The Neuromancer



10. In Adversity



11. Heritage

</div>





+2 -1



( 1 ) просмотров: 246

