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Obscura

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20 окт 2021 : 		 Вокалист SOILWORK в новом видео OBSCURA

24 сен 2021 : 		 Новое видео OBSCURA

20 авг 2021 : 		 Новое видео OBSCURA

5 июл 2021 : 		 Новое видео OBSCURA

17 июн 2021 : 		 Новый альбом OBSCURA выйдет осенью

1 дек 2020 : 		 OBSCURA завершили сочинение

6 ноя 2020 : 		 OBSCURA определились с продюсером

28 май 2020 : 		 CHRISTIAN MÜNZNER вернулся в OBSCURA

14 май 2020 : 		 OBSCURA нашли барабанщика

1 май 2020 : 		 JEROEN PAUL THESSELING вернулся в OBSCURA

23 апр 2020 : 		 OBSCURA расстались с гитаристом, басистом и барабанщиком

1 ноя 2019 : 		 OBSCURA на NUCLEAR BLAST

29 окт 2019 : 		 Обучающее видео от OBSCURA

11 окт 2019 : 		 Вокалист OBSCURA: «Большинство фанатов не обращает внимания на лирику»

10 окт 2019 : 		 Новое видео OBSCURA

21 ноя 2018 : 		 Винилы OBSCURA выйдут зимой

14 июл 2018 : 		 Новое видео OBSCURA

2 июл 2018 : 		 Новая песня OBSCURA

1 июл 2018 : 		 Обучающее видео от OBSCURA

14 июн 2018 : 		 Новая песня OBSCURA

10 май 2018 : 		 Новый альбом OBSCURA выйдет летом

17 янв 2018 : 		 OBSCURA завершила работу над альбомом

4 окт 2017 : 		 OBSCURA приступила к записи

18 мар 2017 : 		 Обучающее видео от OBSCURA

6 дек 2016 : 		 Обучающее видео от OBSCURA

30 июн 2016 : 		 Обучающее видео от OBSCURA
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Вокалист SOILWORK в новом видео OBSCURA



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"When Stars Collide", новое видео группы OBSCURA при участии вокалиста SOILWORK Björn'a "Speed" Strid'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Valediction", выходящего 19 ноября. За сведение и мастеринг отвечал Fredrik Nordström, а за оформление — Eliran Kantor.

Трек-лист:

01. Forsaken

02. Solaris

03. A Valediction

04. When Stars Collide (feat. Björn "Speed" Strid)

05. In Unity

06. Devoured Usurper

07. The Beyond

08. Orbital Elements II

09. The Neuromancer

10. In Adversity

11. Heritage

OBSCURA Unveil Music Video For New Single



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

rassol


20 окт 2021, 18:58		Приятно.


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