Вокалист SOILWORK в новом видео OBSCURA

"When Stars Collide", новое видео группы OBSCURA при участии вокалиста SOILWORK Björn'a "Speed" Strid'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Valediction", выходящего 19 ноября. За сведение и мастеринг отвечал Fredrik Nordström, а за оформление — Eliran Kantor.
Трек-лист:
01. Forsaken
02. Solaris
03. A Valediction
04. When Stars Collide (feat. Björn "Speed" Strid)
rassol
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