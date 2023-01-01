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*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 89
*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 59
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
*DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболк... 26
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Obscura

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27 окт 2023 : 		 Концертное видео OBSCURA

22 сен 2023 : 		 Концертное видео OBSCURA

8 дек 2022 : 		 Новое видео OBSCURA

6 сен 2022 : 		 Новое видео OBSCURA

20 окт 2021 : 		 Вокалист SOILWORK в новом видео OBSCURA

24 сен 2021 : 		 Новое видео OBSCURA

20 авг 2021 : 		 Новое видео OBSCURA

5 июл 2021 : 		 Новое видео OBSCURA

17 июн 2021 : 		 Новый альбом OBSCURA выйдет осенью

1 дек 2020 : 		 OBSCURA завершили сочинение

6 ноя 2020 : 		 OBSCURA определились с продюсером

28 май 2020 : 		 CHRISTIAN MÜNZNER вернулся в OBSCURA

14 май 2020 : 		 OBSCURA нашли барабанщика

1 май 2020 : 		 JEROEN PAUL THESSELING вернулся в OBSCURA

23 апр 2020 : 		 OBSCURA расстались с гитаристом, басистом и барабанщиком

1 ноя 2019 : 		 OBSCURA на NUCLEAR BLAST

29 окт 2019 : 		 Обучающее видео от OBSCURA

11 окт 2019 : 		 Вокалист OBSCURA: «Большинство фанатов не обращает внимания на лирику»

10 окт 2019 : 		 Новое видео OBSCURA

21 ноя 2018 : 		 Винилы OBSCURA выйдут зимой

14 июл 2018 : 		 Новое видео OBSCURA

2 июл 2018 : 		 Новая песня OBSCURA

1 июл 2018 : 		 Обучающее видео от OBSCURA

14 июн 2018 : 		 Новая песня OBSCURA

10 май 2018 : 		 Новый альбом OBSCURA выйдет летом

17 янв 2018 : 		 OBSCURA завершила работу над альбомом
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Концертное видео OBSCURA



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Forsaken, концертное видео OBSCURA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового релиза A Celebration I - Live in North America, выход которого намечен на 27 октября на Nuclear Blast Records.




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