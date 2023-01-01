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Концертное видео OBSCURA



Forsaken, концертное видео OBSCURA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового релиза A Celebration I - Live in North America, выход которого намечен на 27 октября на Nuclear Blast Records. http://www.realmofobscura.com/







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