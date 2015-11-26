Новое видео OBSCURA

OBSCURA объявили о том, что их новая работа получила название "A Valediction" и будет выпущена девятнадцатого ноября на Nuclear Blast. За сведение и мастеринг отвечал Fredrik Nordström, а за оформление — Eliran Kantor.
Трек-лист:
01. Forsaken
02. Solaris
03. A Valediction
04. When Stars Collide (feat. Björn "Speed" Strid)
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