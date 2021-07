5 июл 2021



Новое видео OBSCURA



OBSCURA объявили о том, что их новая работа получила название "A Valediction" и будет выпущена девятнадцатого ноября на Nuclear Blast. За сведение и мастеринг отвечал Fredrik Nordström, а за оформление — Eliran Kantor.



Трек-лист:



01. Forsaken



02. Solaris



03. A Valediction



04. When Stars Collide (feat. Björn "Speed" Strid)



05. In Unity



06. Devoured Usurper



07. The Beyond



08. Orbital Elements II



09. The Neuromancer



10. In Adversity



11. Heritage



Видео на "Solaris" доступно ниже.













