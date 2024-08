сегодня



Профессиональное видео с выступления OBSCURA



Профессиональное видео с выступления OBSCURA, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2024, доступно для просмотра ниже:



"Forsaken"

"Emergent Evolution"

"Mortification Of The Vulgar Sun"

"Devoured Usurper"

"The Anticosmic Overload"

"Septuagint"

"Incarnated"







