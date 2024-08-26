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*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 73
*Новая песня NILE 53
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 43
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 41
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 35
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Obscura

*



26 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления OBSCURA

22 авг 2024 : 		 OBSCURA покинул гитарист

27 окт 2023 : 		 Концертное видео OBSCURA

22 сен 2023 : 		 Концертное видео OBSCURA

8 дек 2022 : 		 Новое видео OBSCURA

6 сен 2022 : 		 Новое видео OBSCURA

20 окт 2021 : 		 Вокалист SOILWORK в новом видео OBSCURA

24 сен 2021 : 		 Новое видео OBSCURA

20 авг 2021 : 		 Новое видео OBSCURA

5 июл 2021 : 		 Новое видео OBSCURA

17 июн 2021 : 		 Новый альбом OBSCURA выйдет осенью

1 дек 2020 : 		 OBSCURA завершили сочинение

6 ноя 2020 : 		 OBSCURA определились с продюсером

28 май 2020 : 		 CHRISTIAN MÜNZNER вернулся в OBSCURA

14 май 2020 : 		 OBSCURA нашли барабанщика

1 май 2020 : 		 JEROEN PAUL THESSELING вернулся в OBSCURA

23 апр 2020 : 		 OBSCURA расстались с гитаристом, басистом и барабанщиком

1 ноя 2019 : 		 OBSCURA на NUCLEAR BLAST

29 окт 2019 : 		 Обучающее видео от OBSCURA

11 окт 2019 : 		 Вокалист OBSCURA: «Большинство фанатов не обращает внимания на лирику»

10 окт 2019 : 		 Новое видео OBSCURA

21 ноя 2018 : 		 Винилы OBSCURA выйдут зимой

14 июл 2018 : 		 Новое видео OBSCURA

2 июл 2018 : 		 Новая песня OBSCURA

1 июл 2018 : 		 Обучающее видео от OBSCURA

14 июн 2018 : 		 Новая песня OBSCURA
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Профессиональное видео с выступления OBSCURA



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Профессиональное видео с выступления OBSCURA, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2024, доступно для просмотра ниже:

"Forsaken"
"Emergent Evolution"
"Mortification Of The Vulgar Sun"
"Devoured Usurper"
"The Anticosmic Overload"
"Septuagint"
"Incarnated"

OBSCURA Live At Summer Breeze 2024; Pro-Shot Video Of Full Set Streaming




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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26 авг 2024
maedhros
опять штефан состав перетряхнул

просмотров: 190

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