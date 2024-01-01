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OBSCURA покинул гитарист



Christian Münzner опубликовал следующее сообщение:



«Я был немного замкнут в социальных сетях, но поскольку я получил так много сообщений, настало время для обновления:



1. Прежде всего, да, это правда, я покинул Obscura вскоре после последнего европейского тура. Я не хочу вдаваться в подробности, знаю, что это клише, но причиной стали творческие разногласия, когда речь зашла о следующем альбоме. Я по-прежнему горжусь альбомом A Valediction и наслаждаюсь всеми последующими турами, и было здорово встретиться со многими из вас лично. Это был хороший период, но теперь пришло время двигаться дальше.



2. Я очень рад сообщить, что закончил написание песен для дебютного альбома моей новой группы/проекта Void Sector Zero и скоро приступлю к пре-продакшну. Музыка будет представлять собой tech/prog thrash в традициях таких групп, как DEATHROW, CORONER, OBLIVEON, WATCHTOWER, TOXIK и т.д., смешанный с некоторыми влияниями tech death 90-х (DEATH, CYNIC, ATHEIST, NOCTURNUS, MARTYR...), элементами jazz/fusion (ALLAN HOLDSWORTH, TRIBAL TECH) и тоннами гитарных соло, вдохновленных всеми, кто был на лейбле Shrapnel между 1985 и 1999. Я объявлю состав, как только он будет окончательно сформирован.



3. Пре-продакшн для Eternity's End 4 почти закончен. Скоро я свяжусь с остальными ребятами, и мы сможем перейти к финальным записям. Ожидайте наш самый быстрый и трэшевый альбом на данный момент.



4. Альбом Retromorphosis закончен, но из-за того, что лейбл сегодня такой, какой он есть, он, скорее всего, выйдет в 2025 году.



5. В конце этого месяца у меня выходит ОЧЕНЬ интересный видеокурс, так что смотрите в оба. Подробнее об этом позже» http://www.realmofobscura.com/





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