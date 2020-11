25 ноя 2020



Бывший ударник TRIVIUM в DEAD ORIGINAL



"Let It Burn", новое видео группы DEAD ORIGINAL, в состав которой входит бывший ударник TRIVIUM Paul Wandtke, который теперь занимает позицию у микрофона, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Bought And Sold, выходящего в январе 2021:



"Move"

"Hard To See"

"Bored Again"

"Restrained"

"Bought And Sold"

"Blasted"

"Let It Burn"

"My Friends"

"Beached"

"Fade To Light"

"Searching"

"Die Alone"

"Circles" [intro]

"Circles"







