Бывший ударник TRIVIUM в DEAD ORIGINAL

"Let It Burn", новое видео группы DEAD ORIGINAL, в состав которой входит бывший ударник TRIVIUM Paul Wandtke, который теперь занимает позицию у микрофона, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Bought And Sold, выходящего в январе 2021:
"Move"
"Hard To See"
"Bored Again"
"Restrained"
"Bought And Sold"
"Blasted"
"Let It Burn"
"My Friends"
"Beached"
"Fade To Light"
"Searching"
"Die Alone"
"Circles" [intro]
"Circles"
Static-X
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