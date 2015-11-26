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Dead Original

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|||| 25 ноя 2020

Бывший ударник TRIVIUM в DEAD ORIGINAL



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"Let It Burn", новое видео группы DEAD ORIGINAL, в состав которой входит бывший ударник TRIVIUM Paul Wandtke, который теперь занимает позицию у микрофона, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Bought And Sold, выходящего в январе 2021:

"Move"
"Hard To See"
"Bored Again"
"Restrained"
"Bought And Sold"
"Blasted"
"Let It Burn"
"My Friends"
"Beached"
"Fade To Light"
"Searching"
"Die Alone"
"Circles" [intro]
"Circles"

DEAD ORIGINAL Featuring Former TRIVIUM Drummer PAUL WANDTKE Release "Let It Burn" Video



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Static-X


26 ноя 2020, 02:54		Шо так уныло?


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