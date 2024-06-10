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Kerry King

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KERRY KING о названии своей группы: «Оно мне не нравится»



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В новом интервью для Sweden Rock гитариста SLAYER Kerry King'a спросили, каково это — гастролировать со своей новой сольной группой с одноимённым названием. Он ответил:

«Я чувствую себя не в своей тарелке. Мы всё еще притираемся друг к другу. Я где-то 40 лет своей жизни был в одной и той же группе, так что кроме Paul'a [Bostaph'а, барабанщика SLAYER и KERRY KING], который тоже в нашем составе, это что-то новое — играть с другими ребятами. Я не хочу, чтобы это прозвучало странно, но мы пробуем варианты, выясняем, как вести себя друг с другом. Я никогда не выходил на сцену с четырьмя участниками на переднем плане — всегда было только трое. Так что нужно понимать, когда идти на сцену справа, знать, когда остальные парни выходят на сцену слева. И это только шестое наше выступление [на Sweden Rock 6 июня], так что мы только начинаем со всем этим разбираться».

На вопрос о том, почему он решил назвать свою новую группу KERRY KING, гитарист ответил:

«Мне оно не нравится. [Смеётся]. Каждый раз, когда я придумывал возможное название группы, дело доходило до адвокатов по торговым маркам, и они говорили: "Тебе не стоит называться так". А я спрашивал: "Почему? Разве мы не можем купить это название?" Если это просто маленькая компания или что-то в этом роде. А пару раз у хорошего варианта было слишком много вариантов использования. И я подумал: "Ну..." Настало время организовывать выступления на американских фестивалях, и нам нужно было уже что-то придумать, поэтому мы выбрали моё имя. Я ни в коем случае не хотел этого делать изначально. Так получилось».

На просьбу рассказать о других названиях, которые изначально рассматривались для его нового проекта, Kerry сказал:

«Интернет был прав: самое раннее название было BLOOD REIGN. Следующим было KING'S REIGN, которое меня вполне устраивало. И группе оно понравилось. Потому что я всё время говорил: "Я не хочу использовать своё имя. Я не хочу использовать своё имя", потому что я не тщеславный чувак, я вовсе не такой. Но и этот вариант тоже зарубили в итоге.

В наши дни очень сложно придумать хорошее название для группы. Я всё ещё пытаюсь. [Смеётся]».




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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10 июн 2024
s
sibterminator
Вашингтон Ирвинг, еще можно Slayer of fire & Kerry King of steele.
Like!1
10 июн 2024
Starbreaker
The KKK took my Slayer away
Like!2
10 июн 2024
Орион
King of Slayer(s)
10 июн 2024
V
Vareg
Angel of Kerry
Like!1
10 июн 2024
gravitgroove
K.King & garbage chute band.

просмотров: 773

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