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W.A.S.P.

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10 июн 2024 : 		 Сидячий W.A.S.P.

7 июн 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о состоянии здоровья

3 июн 2024 : 		 W.A.S.P. исполнят вживую дебютный альбом целиком, но без оригинальных участников

28 май 2024 : 		 W.A.S.P. целиком сыграют первый альбом

13 янв 2024 : 		 Второй бокс-сет W.A.S.P.

4 янв 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. поздравляет и обещает нечто особенное

11 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Как певец я очень горжусь тем, что делаю»

9 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. о новом альбоме: «Мы довольно далеко зашли в процессе сочинения»

7 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. о состоянии здоровья: «Я на пути восстановления»

6 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. о смерти Стива Райли

29 окт 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. почтил память Стива Райли

26 окт 2023 : 		 Вскрытие W.A.S.P.

25 окт 2023 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний»

3 сен 2023 : 		 W.A.S.P. готовят бокс-сет

13 авг 2023 : 		 Операция лидера W.A.S.P. прошла успешно

28 июн 2023 : 		 Новый альбом W.A.S.P. выйдет не раньше 2024 года

15 июн 2023 : 		 CHRIS HOLMES: «Нарцисcизм Blackie убил W.A.S.P.»

1 июн 2023 : 		 Фронтмен W.A.S.P. — об использовании фонограммы на концертах: «Где же провести черту?»

21 май 2023 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

16 май 2023 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

19 апр 2023 : 		 У вокалиста W.A.S.P. проблемы со здоровьем

10 апр 2023 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

30 янв 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. — о первом за десять лет туре по США

20 дек 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P. — о HEAR 'N AID

19 дек 2022 : 		 Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком»

14 дек 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Идея брать с людей деньги за автографы вызывает у меня отвращение»
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Сидячий W.A.S.P.



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Лидер W.A.S.P. Blackie Lawless выступил сидя на первом за 13 месяцев концерте, состоявшемся в рамках Sweden Rock Festival 6 июня.








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10 июн 2024
olly71
вот это его разнесло . понимаю сидячий образ жизни нарушеный обмен веществ и любовь пожрать сладенькое.
10 июн 2024
Вашингтон Ирвинг
Лучше хорошо сидеть, чем плохо стоять.
10 июн 2024
B
Bumba Records
Он уже давно "поплыл". А потом проблемы со спиной добавились. Шокирует одним своим видом, никакого реквизита не нужно. Но с детства знакомый голос отсылает к лучшим временам WASP.
10 июн 2024
m
michael777
Выздоровит и приведёт себя в порядок. Чтобы похудеть особо тяжёлые физические нагрузки не нужны. Достаточно отрегулировать питание и больше гулять.
10 июн 2024
gravitgroove
Блэки Фанерный

просмотров: 573

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