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MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA



MAX CAVALERA в недавнем интервью ответил на вопрос о том, обращался ли к нему нынешний состав группы с предложением принять участие в концерте, который в итоге станет последним выступлением SEPULTURA в конце их прощального тура:



«Ко мне не обращались с этим вопросом. На самом деле я видел, что Andreas [Kisser, гитарист SEPULTURA] сказал в недавнем интервью: "Зачем мы будем просить их [Max'a и его брата Igor'a Cavalera] принять участие? Они нам всю вечеринку испортят", что очень характерно для него.



Я не знаю. Думаю, пусть всё идёт своим чередом. Я не собираюсь никого ни к чему принуждать, и если наступит момент, когда мы почувствуем, что нам нужно воссоединиться, — хорошо, отлично, если только мы сделаем это как надо. Так же, как с этими перезаписями [ранних альбомов SEPULTURA], которые мы с Igor выпускаем под именем CAVALERA. Я думаю, мы сделали их как надо — честно, правильно, от души.



Так что сейчас я не думаю о воссоединении. Я знаю, что они объявили о прекращении существования группы. Я не понимаю этой идеи. Я не знаю, заставили ли их так поступить, или это обоюдное решение — просто прекратить играть, потому что они больше не хотят. Я не знаю. Я сам не могу жить без музыки. Мне нужно играть вживую. Это как воздух, которым я дышу.



Мне нравится то, что я делаю сейчас с братом в CAVALERA, и мы будем продолжать».







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