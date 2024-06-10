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Slash

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SLASH: «Нет ничего лучше блюза»



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SLASH в рамках недавней беседе поговорил про то, что англичане привнесли в блюз в 60-е годы:

«Я полагаю, что открытие британцами американского блюза и его интерпретация действительно переосмыслили блюз, потому что он стал очень популярным. Я не задумываюсь об этом. Я просто воспринимаю его с точки зрения того, что это просто музыка. Даже термин «блюз», когда начинаешь думать о том, куда он исчез, понимаешь, что он никуда и не пропадал, ведь везде есть блюзовая основа. Все в рок-н-ролле в значительной степени происходит от блюза, но есть много разных его интерпретаций. Так что я считаю это просто музыкой в целом».

Далее Slash сказал, что есть «очень много» блюзовых музыкантов, которые вдохновляли его, когда он только начинал играть на гитаре.

«Jeff Beck, Jimmy Page, Eric Clapton, Mick Taylor, Keith Richards, Johnny Winter, Billy Gibbons — все эти музыканты оказали на меня огромное влияние, и все они — блюзовые музыканты. Но я уверен, что это просто потому, что блюз — очень, очень важная музыка сама по себе; нет ничего лучше. В нем есть определенная честность, опасность и сексуальность, которые все хотят уловить. Однако в 60-х годах британцы подхватили его и превратили в очень широкий спектр музыки, основанной на блюзе, который охватывает множество различных стилей, множество различных оттенков и звуков. Это очень, очень, очень круто».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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10 июн 2024
Вашингтон Ирвинг
Жаль только, что 95% блюзовых записей - дрочка одних и тех же ликов под зацикленные 12 тактов, которую совершенно неинтересно слушать.
Like!3
10 июн 2024
Corpsegrinder04
Вашингтон Ирвинг, согласен на 100 %.
Но вероятно сейчас эстеты объяснят, что ты "жизни не знаешь", "не шаришь", "не чувствуешь", " не дорос" , "узкопрофильный", "плохой музыкальный вкус" итд итп.
10 июн 2024
E
EMH
Вашингтон Ирвинг, а какие исполнители не входят в эти 95%?

просмотров: 276

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