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Dream Theater

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|||| 7 июн 2024

Барабанщик DREAM THEATER о новой пластинке: «Мы все чрезвычайно рады и очень гордимся альбомом»



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В новом интервью The Prog Report Mike Portnoy рассказал о ходе сочинения и записи шестнадцатого студийного альбома DREAM THEATER. Предстоящая пластинка станет первой после возвращения барабанщика в группу в октябре прошлого года. Mike сказал:

«Всё идет отлично. Сочинение музыки закончено. Мои барабанные треки готовы. Гитары готовы. Так что на этой неделе мы займёмся басом. В данный момент я дома. Так что я мотаюсь туда-сюда между домом и студией по мере необходимости. Я не нахожусь там 100 процентов времени. Но через несколько недель я вернусь, когда мы будем записывать клавишные, а в следующем месяце, я думаю, мы приступим к вокалу.

Так что это долгий процесс. Я давно не тратил столько времени на создание альбома, потому что обычно [в других проектах] NMB [NEAL MORSE BAND] или FLYING COLORS мы сочиняли вместе, но записывали партии каждый из своего дома. Но DREAM THEATER — это группа старой школы в том плане, что участники всё время находятся в студии. И это не значит, что кто-то делает что-то дома отдельно. Мы делаем всё вместе, приходя по очереди, чтобы работать и записываться. Так что это более длительный процесс, чем тот, что был у меня в последнее время. Но это здорово... Это старый способ. Именно так я всегда записывал альбомы с DREAM THEATER. Просто я так давно не записывался подобным образом, но это здорово. И такой процесс действительно скрупулёзный. Во всех остальных группах и проектах каждый просто делает что-то своё, в своё время, в своём месте. А здесь действительно создается атмосфера единой группы. Даже пару недель назад James [LaBrie, вокалист DREAM THEATER] снова прилетел, вернулся из Японии, и мы поработали над вокальными мелодиями, чтобы потом написать тексты к этим мелодиям, что, в общем-то, обычно и происходит в DREAM THEATER. Так что приятно быть участником каждого из этих этапов, как в старые добрые времена. Давненько я не записывал пластинки таким образом».

Portnoy добавил, что «не может раскрыть много подробностей» о следующем альбоме DREAM THEATER:

«Мы все чрезвычайно рады и очень гордимся альбомом. Мы не можем дождаться подходящего момента, чтобы выложить какую-нибудь информацию, но пока я не могу этого сделать».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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7 июн 2024
G
GlowoErzum
Новому альбому не нужно быть выдающимся, чтобы превзойти предыдущий. А если он окажется лучше Distance Over Time - вообще шикарно. Тем паче, в композиторском и продюсерском плане Портной всегда был хорош.
Like!1
8 июн 2024
Вашингтон Ирвинг
GlowoErzum, да если хотя бы на уровне DoT будет, я останусь доволен. Paralyzed, At Wit’s End, Barstool Warrior, Pale Blue Dot… да, хороший альбом.
Насчет выдумщика Портного - хз. Я читал, что крен в местами более «прямолинейную» музыку начиная с Six Degrees - его заслуга, и это мне не очень нравилось. Посмотрим. С интересом жду, но после их последнего опуса как-то особых надежд не строю, он был отвратной серой посредственностью.

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