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Ted Nugent

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TED NUGENT о месячнике гордости



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Keith Mark в программе "The Nightly Nuge" сообщил TED'y NUGENT'y, что одиннадцать команд НФЛ (профессиональной лиги американского футбола) в первые дни Месяца гордости не поделились в социальных сетях посланием, посвященным этому. Месяц гордости проходит в июне, когда лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры, их сторонники и единомышленники собираются вместе, чтобы прославить любовь, разнообразие, принятие и гордость за себя без стеснения.

«Аллилуйя. Боже, я знал, что где-то чувствуется любовь. Но если вы гей, то вот вам итог. Всем наплевать. Мы просто хотим знать, честен ли ты? Приходишь ли ты вовремя? Вкладываешь ли ты душу и сердце в то, чтобы быть лучшим, кем ты можешь быть? Могут ли ваша семья, друзья и ваши сограждане-американцы доверять вам? Никого не волнует, каковы ваши сексуальные наклонности за закрытыми дверями. Мы надеемся, что вы оставите их за закрытыми дверями. Но в конце концов почему сексуальность должна быть предметом гордости, если только у вас нет скрытых целей, как у драг-квинс, которые в буквальном смысле трясут гениталиями жирных мужчин перед маленькими мальчиками и девочками, припевая "it won't lick itself"? Вы гордитесь этим? Я так не думаю».

Сообщается, что НФЛ создала целую линию одежды для месяца гордости, прославляющую ЛГБТК-сообщество, любовь и футбольный фэндом ЛГБТК-сообщества. Это произошло после того, как в Лас-Вегасе прошла спонсированная НФЛ вечеринка в честь Суперкубка для ЛГБТК. В социальных сетях лига также поделилась сообщениями различных команд НФЛ, вдохновленными идеей гордости.




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12 июн 2024
kircore
Старый кретин спешит на защиту педодетей от чудовищной угрозы.
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12 июн 2024
Starbreaker
> > "почему сексуальность должна быть предметом гордости"

Вот это прямо хорошо!
Почему надо выпячивать свою сексуальность размышляет (бывший) музыкант, который всю свою сольную карьеру построил на провокационном мачо-имидже с голым торсом а-ля "Тарзан с гитарой", ну и на пошлой лирике про сношения со всем, что движется.
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12 июн 2024
Rocky Wolfsson
Starbreaker, старый стал, гордится уже нечем...
12 июн 2024
F
Flashback
Starbreaker, он же сам потом поясняет: "...только у вас нет скрытых целей..." . Видимо, у молодого музыканта таковые были.) Тряс гениталиями стройного мужчины - рок-звезды перед маленькими и большими мальчиками и девочками, которые приходили на его концерты.

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