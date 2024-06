сегодня



TED NUGENT о месячнике гордости



Keith Mark в программе "The Nightly Nuge" сообщил TED'y NUGENT'y, что одиннадцать команд НФЛ (профессиональной лиги американского футбола) в первые дни Месяца гордости не поделились в социальных сетях посланием, посвященным этому. Месяц гордости проходит в июне, когда лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры, их сторонники и единомышленники собираются вместе, чтобы прославить любовь, разнообразие, принятие и гордость за себя без стеснения.



«Аллилуйя. Боже, я знал, что где-то чувствуется любовь. Но если вы гей, то вот вам итог. Всем наплевать. Мы просто хотим знать, честен ли ты? Приходишь ли ты вовремя? Вкладываешь ли ты душу и сердце в то, чтобы быть лучшим, кем ты можешь быть? Могут ли ваша семья, друзья и ваши сограждане-американцы доверять вам? Никого не волнует, каковы ваши сексуальные наклонности за закрытыми дверями. Мы надеемся, что вы оставите их за закрытыми дверями. Но в конце концов почему сексуальность должна быть предметом гордости, если только у вас нет скрытых целей, как у драг-квинс, которые в буквальном смысле трясут гениталиями жирных мужчин перед маленькими мальчиками и девочками, припевая "it won't lick itself"? Вы гордитесь этим? Я так не думаю».



Сообщается, что НФЛ создала целую линию одежды для месяца гордости, прославляющую ЛГБТК-сообщество, любовь и футбольный фэндом ЛГБТК-сообщества. Это произошло после того, как в Лас-Вегасе прошла спонсированная НФЛ вечеринка в честь Суперкубка для ЛГБТК. В социальных сетях лига также поделилась сообщениями различных команд НФЛ, вдохновленными идеей гордости.







+0 -1



( 4 ) просмотров: 237