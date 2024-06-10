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Гитарист DISTURBED: «У меня тысячи риффов в телефоне!»



Недавно у DAN'a DONEGAN'a спросили, приступала ли группа к работе над чем-то новым:



«Когда мы находимся в пути, нам необходимо переключиться. Сейчас мы сосредоточены на туре, концертах и постановке. У меня в телефоне, наверное, тысяча риффов, потому что я просто записываю материал в моменте. Я не буду слишком привязываться к нему. Я просто положу его в хранилище. Я пересмотрю его позже — если у меня будет свободный момент, когда я буду сочинять, я могу пересмотреть запись и посмотреть, не поразит ли меня что-то снова — но мы часто начинаем с того, что просто возвращаемся к импровизации и пытаемся поймать что-то новое в это мгновение. Так что я лучше подожду, пока вначале все случится. А если мне понадобится подобрать рифф в том или ином ключе, если что-то не будет складываться, тогда мне будет на что опереться».







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