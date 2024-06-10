Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 29
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 28
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 28
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 19
*Перезаписанный трек BLIND GUARDIAN 19
*Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни... 18
*KERRY KING: «Религия — это фарс!» 16
*RUNNING WILD работают над новым материалом 14
*Решение суда по делу группы БАТЮШКА 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 29
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 28
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 28
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 19
[= ||| все новости группы



*

Disturbed

*



10 июн 2024 : 		 Гитарист DISTURBED: «У меня тысячи риффов в телефоне!»

6 июн 2024 : 		 Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прогрессивных кругах по всему миру»

2 июн 2024 : 		 Гитарист DISTURBED жалуется на подагру

28 май 2024 : 		 DISTURBED набрали миллиард

7 май 2024 : 		 Вокалист DISTURBED спел на свадьбе

27 апр 2024 : 		 Гитарист DISTURBED: «Хотел бы выступить в рамках Super Bowl»

16 апр 2024 : 		 Почему DISTURBED стали потяжелее?

9 апр 2024 : 		 Барабанщик DISTURBED о том, что их музыка помогает людям

2 апр 2024 : 		 DISTURBED спели с Lzzy-3

27 мар 2024 : 		 DISTURBED спели с Lzzy-2

25 мар 2024 : 		 DISTURBED спели с Lzzy

22 мар 2024 : 		 Вокалист DISTURBED об ИИ в музыке

20 мар 2024 : 		 Ремикс DISTURBED попал в чарты

12 мар 2024 : 		 Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев

19 фев 2024 : 		 CHRIS DAUGHTRY присоединился на сцене к DISTURBED

18 фев 2024 : 		 Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к стене, оно становится наиболее опасным»

15 фев 2024 : 		 Видео полного выступления DISTURBED

7 фев 2024 : 		 Гитарист DISTURBED: «Хотелось бы выиграть Грэмми, но...»

31 янв 2024 : 		 DAVID DRAIMAN захотел CARRIE UNDERWOOD

30 янв 2024 : 		 DISTURBED спели с вокалисткой PLUSH

29 янв 2024 : 		 13-летний поклонник спел с DISTURBED

24 янв 2024 : 		 Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!»

22 янв 2024 : 		 Вокалистка PLUSH спела с DISTURBED

13 янв 2024 : 		 Вокалистка HEART в новом видео DISTURBED

12 янв 2024 : 		 David встретил Sarah

7 дек 2023 : 		 Концертное видео DISTURBED
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист DISTURBED: «У меня тысячи риффов в телефоне!»



zoom
Недавно у DAN'a DONEGAN'a спросили, приступала ли группа к работе над чем-то новым:

«Когда мы находимся в пути, нам необходимо переключиться. Сейчас мы сосредоточены на туре, концертах и постановке. У меня в телефоне, наверное, тысяча риффов, потому что я просто записываю материал в моменте. Я не буду слишком привязываться к нему. Я просто положу его в хранилище. Я пересмотрю его позже — если у меня будет свободный момент, когда я буду сочинять, я могу пересмотреть запись и посмотреть, не поразит ли меня что-то снова — но мы часто начинаем с того, что просто возвращаемся к импровизации и пытаемся поймать что-то новое в это мгновение. Так что я лучше подожду, пока вначале все случится. А если мне понадобится подобрать рифф в том или ином ключе, если что-то не будет складываться, тогда мне будет на что опереться».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

10 июн 2024
IJzerklompje
Они, оказывается, и о музыке говорит умеют.

просмотров: 67

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом