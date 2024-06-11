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Black Sabbath

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|||| 11 июн 2024

Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенным с самого начала



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В рамках беседы в последнем эпизоде Loudwire Nights гитариста BLACK SABBATH Tony Iommi попросили назвать рифф, насчёт которого он сразу понял, что тот особенный. Он ответил:

«Не сочтите за высокомерие, но их было несколько. [Смеётся]. Когда мы впервые исполнили рифф из "Black Sabbath", я сразу понял, что в нём была определённая энергетика и эмоции, и это было нечто необычное в те дни, и никто никогда не слышал ничего подобного раньше. И я не знаю, как сочинил его. Это получилось само собой. Но эта песня стала эталоном для нашего дебютного альбома. Как только мы создали "Wicked World" и "Black Sabbath", остальные песни полились рекой. То же самое было и с "Sabbath Bloody Sabbath", и еще с "Into The Void". Этот рифф мне очень нравился, и это был любимый рифф Эдди Ван Халена, если честно. Он всегда говорил: "Сыграй "Into The Void". Так что было здорово это слышать. Вот такие риффы мне нравятся... ещё "Iron Man". Было много значимых риффов. Ну, они все были значимы, но я сейчас о тех, которые выделялись изначально».

Когда интервьюер заметил, что «всё началось» с первых трёх нот первой песни на дебютном альбоме BLACK SABBATH, с тритона, который стал известен как «дьявольский интервал», Iommi согласился:

«Да, так и есть, что, конечно же, открыло для нас ящик Пандоры. Кого ни назови, все эти люди приходили на наше шоу... В первые дни нам доставалось и от церкви, и от сатанистов, и Бог знает кого ещё».

На вопрос, не жалеет ли он о том, что группа включала в свое творчество отсылки на религиозные темы, Iommi ответил:

«Это, конечно, привлекло всеобщее внимание. Так что я думаю, это было здорово. Мы сделали это. Это было нечто совершенно новое. Я не думал об этом в подобном ключе. Мне просто понравилось звучание этого интервала, когда я его сыграл. И всё. И нам всем оно понравилось. А потом Ozzy придумал мелодию, а Geezer написал к ней текст, так что всё подошло и зазвучало как надо. И это был наш старт на самом деле. Но, конечно, в те времена не было MTV и всего такого, не было Интернета. Всё передавалось из уст в уста, так что нам действительно приходилось играть в разных местах и приобретать репутацию — либо хорошую, либо плохую, в зависимости от того, как всё получалось, — но для этого нужно было физически этим заниматься... Если бы в те времена был Интернет, кто знает, что бы случилось? Или MTV».




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11 июн 2024
Вашингтон Ирвинг
Предлагаю каждому назвать топ-рифф BS
Для меня это будет вступительный укуренный рифф из Hand of Doom
11 июн 2024
ElectricRetard
Вашингтон Ирвинг, у меня наверное странный пик будет, но National Acrobat. Лет с 14-ти то тут то там его напеваю регулярно.
Like!1
12 июн 2024
IJzerklompje
Вашингтон Ирвинг, для меня, пожалуй, ещё с самых ранних времён это вторая половина Killing Yourself to Live.
Like!1
12 июн 2024
Hellg
Вашингтон Ирвинг, 1. Sabbath Bloody Sabbath
2. Electric Funeral
3. Sabbra Cadabra
4. Killing Yourself To Live
5. Looking For Today, Hand of Doom, War Pigs

Блин, очень сложно остановиться! Г-н Айомми настоящий Бог риффов.
Но почему-то в голове сидят только риффы из Золотого периода Саббат. Без Оззи это как будто бы другая группа совсем.
Like!1
12 июн 2024
Вашингтон Ирвинг
Hellg, о да, Electrical Funeral, охеренный там.
Like!1
12 июн 2024
Fixxxxer
Вашингтон Ирвинг, обожаю риффы на Sabotage : Hole in the Sky, Symptom of the Universe и особенно рифф из второй части Megalomania - это отвал башки.
Like!1
11 июн 2024
Starbreaker
> топ-рифф BS

The Sign of the Southern Cross
Like!1
12 июн 2024
AnyMetalYouLike
> топ-рифф BS

Mob Rules
Like!2
12 июн 2024
Hellg
AnyMetalYouLike, меня сейчас просто порвало, когда я понял насколько же похож рифф Pagan Fears у Mayhem на Mob Rules!!

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