11 июн 2024



Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенным с самого начала



В рамках беседы в последнем эпизоде Loudwire Nights гитариста BLACK SABBATH Tony Iommi попросили назвать рифф, насчёт которого он сразу понял, что тот особенный. Он ответил:



«Не сочтите за высокомерие, но их было несколько. [Смеётся]. Когда мы впервые исполнили рифф из "Black Sabbath", я сразу понял, что в нём была определённая энергетика и эмоции, и это было нечто необычное в те дни, и никто никогда не слышал ничего подобного раньше. И я не знаю, как сочинил его. Это получилось само собой. Но эта песня стала эталоном для нашего дебютного альбома. Как только мы создали "Wicked World" и "Black Sabbath", остальные песни полились рекой. То же самое было и с "Sabbath Bloody Sabbath", и еще с "Into The Void". Этот рифф мне очень нравился, и это был любимый рифф Эдди Ван Халена, если честно. Он всегда говорил: "Сыграй "Into The Void". Так что было здорово это слышать. Вот такие риффы мне нравятся... ещё "Iron Man". Было много значимых риффов. Ну, они все были значимы, но я сейчас о тех, которые выделялись изначально».



Когда интервьюер заметил, что «всё началось» с первых трёх нот первой песни на дебютном альбоме BLACK SABBATH, с тритона, который стал известен как «дьявольский интервал», Iommi согласился:



«Да, так и есть, что, конечно же, открыло для нас ящик Пандоры. Кого ни назови, все эти люди приходили на наше шоу... В первые дни нам доставалось и от церкви, и от сатанистов, и Бог знает кого ещё».



На вопрос, не жалеет ли он о том, что группа включала в свое творчество отсылки на религиозные темы, Iommi ответил:



«Это, конечно, привлекло всеобщее внимание. Так что я думаю, это было здорово. Мы сделали это. Это было нечто совершенно новое. Я не думал об этом в подобном ключе. Мне просто понравилось звучание этого интервала, когда я его сыграл. И всё. И нам всем оно понравилось. А потом Ozzy придумал мелодию, а Geezer написал к ней текст, так что всё подошло и зазвучало как надо. И это был наш старт на самом деле. Но, конечно, в те времена не было MTV и всего такого, не было Интернета. Всё передавалось из уст в уста, так что нам действительно приходилось играть в разных местах и приобретать репутацию — либо хорошую, либо плохую, в зависимости от того, как всё получалось, — но для этого нужно было физически этим заниматься... Если бы в те времена был Интернет, кто знает, что бы случилось? Или MTV».







+2 -0



( 9 ) просмотров: 444