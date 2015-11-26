Новая песня вокалиста PRETTY MAIDS

Frontiers Music Srl двенадцатого марта выпустят сольный альбом вокалиста PRETTY MAIDS, Ronnie Atkins'a, получивший название "One Shot". Первый сингл из этого релиза, "Real", доступен ниже.
«Честно говоря, первоначально у меня не было намерения выпускать сольный альбом, но по разным причинам, и, в особенности, из-за личной ситуации со здоровьем, я в итоге влез в это дело.
Примерно во время Пасхи 2020 года и всего через шесть недель после того, как мне сказали, что всё выглядит очень позитивно для моего здоровья, мне, к сожалению, поставили диагноз рак 4-й стадии и сказали, что он неизлечим, что для меня было катастрофической новостью. Нет необходимости говорить, что это полностью изменило мою жизнь, и на некоторое время я впал в своего рода паническое состояние. Но когда пыль улеглась, я понял, что есть два способа подойти к ситуации. Я мог сесть, принять факты и начать себя жалеть или я мог приструнить себя, поставить какие-то цели, осуществить свою мечту и продолжать жить. И с фантастической поддержкой моей семьи и настоящих друзей я пошёл вторым путём».
Поскольку глобальная пандемия поставила на паузу гастроли в обозримом будущем, Ron знал, что турне по продвижению последнего альбома PRETTY MAIDS "Undress Your Madness" (2019) не будет в ближайших планах. Внезапно оказалось, что время для работы над сольным альбомом как раз подходящее.
«Ну я ни в коем случае не мог изменить ход вещей. Весь мир был на замке, и перспективы концертов на будущее были очень неопределёнными и остаются таковыми по сей день. По сути это означало, что если я собирался воплотить в жизнь идею сольного альбома, то это должно было произойти здесь и сейчас, так как у меня не всегда будет на это время. Все эти идеи были записаны на моём iPhone, что я чувствовал себя так, что могу и не увидеть белый свет, я много в тот момент сочинял, и именно это помогло облегчить мои разочарования».
Ronnie начала работу с Chris'ом Laney по сбору идей, Jacob Hansen отвечал за сведение, а в записи материала в качестве гостей принимали участие Allan Sørensen, Morten Sandager, Pontus Egberg, Pontus Norgren, Kee Marcello, Olliver Hartmann, John Berg, Anders Ringman, Linnea Vikström Egg и Björn Strid.
«Не имея возможности самостоятельно работать с записями с давних времен, ведь я старомоден и полный идиот, когда речь заходит об IT, Pro Tools и т.д. Я объединился со своим другом по PRETTY MAIDS и зажигательным Chris'ом Laney, который взбодрил меня и убедил продолжать в том же духе. Так что я решил двигаться и в буквальном смысле записал свои идеи либо на фортепиано, либо на гитаре и с помощью клика придерживался ритма и записывал вокал. Затем я отправил все это Chris'y, который занимался инструментарием в Стокгольме, а затем тот присылал мне демо-версии назад. Потом я начал записывать вокал, что совершенно противоречит тому, что ты обычно делаешь, но, основываясь на неопределённости моей ситуации со здоровьем, я хотел, чтобы это произошло как можно раньше. После этого мы уже делали базовые треки, барабаны, гитары, клавиши, бэк-вокал и т.д.. Странный способ, по крайней мере, для меня, но это сработало. И так постепенно в течение лета процесс двигался дальше и в конце концов превратился в альбом из 12 новых песен.
Я бы не смог осуществить этот проект без энтузиазма Chris'a, который был моим постоянным партнером в этом проекте с самого первого дня. Вдобавок ко всему я имел удовольствие работать с различными великими музыкантами/певцами, такими как Pontus Norgren, Kee Marcello, Olliver Hartmann, Pontus Egberg, Linnea Vickström Egg, Björn Strid, и, наконец, с моими близкими друзьями по PRETTY MAIDS Allan Sørensen и Morten Sandager.
Музыкально и лирически этот альбом был для меня совершенно новым процессом с учетом всего происходящего. Музыкально он мог бы пойти в разных направлениях. Это всегда вопрос того, каким ты все это видишь. Хорошая песня — это хорошая песня, так что встатет вопрос того, как она будет подана. Но я решил сделать все привлекательным для фэнов, тех, кто меня поддерживает и кто следит за мной почти 40 лет, так что это, по сути, это мелодичный рок-альбом с тяжелым привкусом. Лирически он также имеет несколько иной подход. Мне было трудно писать о сексе, наркотиках, рок-н-ролле и т.д. из-за ситуации, в которой я оказался, так что я думаю, что он получился немного более личным и, может быть, порой меланхоличным. Но это отражает мои мысли в тот момент, когда были написаны эти стихи».
Трек-лист:
01. Real
02. Scorpio
03. One Shot
04. Subjugated
05. Frequency Of Love
06. Before The Rise Of An Empire
07. Miles Away
08. Picture Yourself
09. I Prophesize
10. One By One
11. When Dreams Are Not Enough
Состав:
Ronnie Atkins: Lead and backing vocals
Chris Laney: Rhythm guitars, keyboards and backing vocals
Allan Sørensen: Drums
Morten Sandager: Keyboards
Pontus Egberg: Bass
Acoustic guitars: Anders Ringman
Lead guitars/solos: Pontus Norgren, Kee Marcello, Olliver Hartmann, John Berg, Chris Laney
Additional backing vocals: Chris Laney, Linnea Vikström Egg, Olliver Hartmann, Björn Strid
Produced by: Chris Laney
Mixed by Jacob Hansen
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