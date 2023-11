сегодня



Видео с текстом от RONNIE ATKINS



"Soul Divine", официальное видео с текстом от вокалиста PRETTY MAIDS Ronnie Arkins'a, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Trinity:



1. Trinity

2. Ode to a Madman

3. Paper Tiger

4. Soul Divine

5. Via Dolorosa

6. Godless

7. Shine

8. If You Can Dream It

9. Sister Sinister

10. Raining Fire

11. The Unwanted

12. What If







+0 -0



просмотров: 220